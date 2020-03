F1, Andreas Seidl: “Preparados mas conscientes”

O responsável da McLaren, Andreas Seidl, está confiante no que a equipa pode conquistar este ano mas ciente dos desafios.

A McLaren entra em 2020 com ambições redobradas, tal como as responsabilidades, pois para manter o quarto lugar conquistado em 2019, será preciso muito trabalho. Seidl fez a antevisão da primeira prova do ano, em Melbourne:

“Após um teste de pré-temporada bem-sucedido, sentimo-nos preparados para o desafio de 2020, mas conscientes de onde nos devemos focar. O GP da Austrália é onde veremos o quão competitivas todas as equipas estaão, sem as restrições dos testes, então há muito a aprender. O nosso objetivo é começar bem em Albert Park e prepararmos o resto da temporada.“

Para Seidl, o início da temporada traz desafios, mas diz que a equipa está a trabalhar duro para maximizar seu potencial.

“Esta será minha primeira vez em Melbourne, com a McLaren, por isso estou ansioso para ver todos os fãs e apreciar a atmosfera incrível”, acrescentou Seidl. “Começar a temporada traz desafios, mas graças ao trabalho duro de toda a equipa, tanto na fábrica quanto na pista, seguimos para as duas primeiras corridas preparados.”