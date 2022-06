F1, Andreas Seidl: “Pilotos livres para lutarem entre si” | AutoSport

A McLaren teve de usar ordens de equipa para garantir um bom resultado no final do GP do Azerbaijão. A equipa impediu a luta entre Lando Norris e Daniel Ricciardo por duas vezes mas Andreas Seidl afirmou que os pilotos são livres de lutar entre si:

“Penso que o que ouvimos no rádio é o que gostaríamos de ouvir de cada piloto, sendo ambicioso e tentando ter a melhor corrida possível para si próprio”, disse Seidl citado pelo RacingNews365.com. “É por isso que existe uma equipa que assegura que temos o melhor resultado possível, sem correr o risco de [perder] dois carros na pista ao chocar um contra o outro”.

“Depende sempre das circunstâncias”, explicou ele. “Os nossos pilotos são livres de lutar entre si e tentamos sempre proporcionar aos dois pilotos as mesmas oportunidades de se saírem bem, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas se estamos a seguir estratégias diferentes, obviamente, é necessário certificarmo-nos de que maximizamos o resultado. Porque, por exemplo, se Daniel tivesse passado por Lando no início da corrida, teríamos acabado num ioiô como já vimos com algumas outras equipas este ano, ambos presos atrás de Alonso, e tendo o risco de que [Esteban] Ocon entrasse nessa luta. A nossa ideia era, com a manutenção da posição de ambos os carros atrás de Fernando, que nos certificássemos de manter o Ocon sob controlo, o que fizemos”.