F1, Andreas Seidl: “Penso que temos uma plataforma muito saudável” | AutoSport

A primeira semana de testes em Barcelona deu-nos uma McLaren forte, fiável e competitiva. No entanto, as temperaturas de exigências da pista do Bahrein revelaram problemas no sistema de travagem do MCL36, o que complicou a vida da equipa, impossibilitada de dar as voltas que queria. Andreas Seidl, diretor da McLaren, falou sobre o problema a sua solução e fez o balanço dos últimos dias:

“O teste definitivamente não correu como planeado”, disse Seidl numa entrevista com a F1 TV. “Tivemos um problema inesperado no eixo dianteiro, com os travões, o que limitou um pouco o nosso tempo em pista. Especialmente em stints longos. Demos alguns passos. Mas devido às limitações de tempo que tivemos, só pudemos fazer mudanças limitadas, também com o grande apoio que tínhamos a partir da nossa fábrica. A verdadeira solução só estará disponível para a próxima semana. Mas estou muito confiante de que podemos resolver esse problema. Saímos de Barcelona após um teste realmente positivo. Penso que temos definitivamente uma plataforma muito saudável a entrar nesta nova era da F1.”

“Em termos de ordem atual, penso que ainda é demasiado cedo ou demasiado difícil dizer realmente onde todos estão. Alguns carros parecem realmente fortes. Portanto, o principal neste momento é concentrarmo-nos apenas em nós próprios e resolver este problema, e depois ver onde estamos na próxima semana. Tenho a certeza de que a Mercedes sabe exatamente o que está a fazer. E eles vão estar bem na próxima semana, sem dúvida. Mais uma vez, é difícil dizer onde realmente estamos.