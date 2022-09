F1, Andreas Seidl: “Oscar Piastri é a peça perfeita para a McLaren” | AutoSport

O chefe de equipa da McLaren diz que o jovem australiano Oscar Piastri é “a peça perfeita” para corresponder às aspirações da equipa na Fórmula 1.

Após semanas de incerteza sobre qual seria a equipa de Oscar Piastri em 2023, o destino do jovem piloto australiano foi finalmente definido esta sexta-feira pela Comissão de Reconhecimento de Contratos da F1.

O contrato que Piastri assinou com a McLaren, a 4 de julho, no dia seguinte ao Grande Prémio da Grã-Bretanha, é o único válido para uma superlicença.

Piastri vai formar dupla com Lando Norris em, pelo menos, 2023 e 2024.

Em declarações à Sky na sequência da confirmação da sua dupla de pilotos em 2023, Seidl disse que a combinação da velocidade e personalidade de Piastri fez dele um enorme candidato para a McLaren perseguir.

“Estamos super felizes por saber que temos o Oscar [Piastri] connosco no próximo ano, em conjunto com o Lando [Norris]”, explicou Seidl. “É uma dupla de pilotos muito entusiasmante”.

“Há duas razões para querermos ter o Oscar connosco. Penso que ele mostrou nas categorias júnior que é muito especial e tem muito potencial, além disso, penso que também em termos de personalidade, é uma peça perfeita para a nossa equipa. Este deve ser o foco principal das notícias”.

Seidl acrescentou: “Estamos absolutamente convencidos do seu talento e também do seu potencial. O Oscar é jovem, cheio de energia, tem a quantidade certa de auto-confiança, mas ao mesmo tempo é muito humilde e está consciente do quão grande é o desafio no próximo ano”.

Seidl disse que o envolvimento da CRB tinha sido uma distração desnecessária porque a McLaren nunca tinha tido dúvidas de que o seu contrato com Piastri fosse válido.

“Relativamente à Comissão de Reconhecimento de Contratos, para nós isso nunca foi um caso”, disse ele.

“Portanto, acho que é melhor perguntar à outra parte envolvida (Alpine) porque é que eles pensaram que tinham aqui um caso, porque isto não é realmente nenhuma surpresa para nós”.

“É importante agora que possamos olhar para o futuro e concentrarmo-nos ao mesmo tempo nas últimas oito corridas da época, com o Daniel [Ricciardo] e Lando [Norris]. Queremos terminar esta época numa boa ‘batalha’ com a Alpine e depois concentramo-nos no próximo ano”.