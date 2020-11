F1, Andreas Seidl: “O Sainz mostrou porque a Ferrari o contratou…”

O chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, diz que as recentes prestações de Carlos Sainz são a razão pela qual a Ferrari contratou o espanhol para 2021.

O piloto espanhol está na sétima posição do campeonato, com o melhor resultado a ser um segundo lugar no Grande Prémio da Itália. Na Turquia, Sainz recuperou bastantes posições para terminar na quinta posição. Para Seidl “a corrida na Turquia confirmou a qualidade que o Carlos tem. Sabemos que ele gosta de condições complicadas”.

“Ele gosta quando as condições de pista são mistas. Ele é um grande piloto e essa é uma das razões pela qual a Ferrari o contratou para pilotar em 2021”, disse Seidl, em declarações ao f1.com.

Apesar de terminar o contrato com a McLaren no final desta temporada, Seidl garante que Sainz continua empenhado, afirmando que: “ele está muito motivado e isso é fundamental para os resultados. Quero ver como ele se vai sair nas última corridas de 2020 e espero ficar na frente dele em 2021”, finalizou Seidl.