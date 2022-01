F1, Andreas Seidl: “Nunca fui fãs das transmissões entre equipas e a FIA” | AutoSport

Com a transmissão das comunicações entre as equipas e a direção de prova, os fãs ficaram a entender um pouco mais sobre como se processam as corridas. No entanto, essa nova janela também levou a que algumas pessoas apontassem o dedo à forma como as coisas eram feitas. Andreas Seidl, diretor da equipa McLaren, nunca gostou do conceito e admitiu que a confusão em Abu Dhabi foi motivada por isso.

Explicando a sua oposição às transmissões abertas na última corrida do ano, Seidl disse: “A única razão pela qual é um debate é porque foi transmitido. Antes não se ouvia essas coisas e penso que essa é a grande diferença. Para ser honesto, nunca fui fã de transmitir estas comunicações porque há coisas que andam para trás e para a frente no que diz respeito à segurança, etc., que não creio que devam ser sempre transmitidas. Esta é apenas a minha opinião. Não penso que a comunicação tenha mudado com as transmissões . Eu diria, em termos do que é dito nas comunicações, que é até um pouco mais controlado do que no passado, porque todos sabem que é transmitido”.