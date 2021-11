F1: Andreas Seidl não vê necessidade de comissários FIA permanentes | AutoSport

Com os comissários da FIA constantemente sob os holofotes dada os vários incidentes e penalizações, muito se tem falado sobre a validade da ideia de manter os mesmos comissários para manter o mesmo critério.

Como em qualquer desporto, nem sempre é fácil manter o mesmo critério nas decisões tomadas por quem tem a função de julgar. Pequenos pormenores podem fazer a diferença e cada ponto de vista pode levar a decisões diferentes. Dada a disparidade de algumas decisões, tem surgido vozes que se manifestam contra o sistema atual que promove a rotatividade nos comissários. Andreas Seidl, diretor da McLaren não vê qualquer problema com o sistema atual e até concorda com este sistema de rotatividade:

Para ser honesto, a minha opinião não mudou”, disse Seidl. “Não penso que não ter comissários permanentes seja a questão, porque, tanto quanto sei, sempre que surge um caso, a primeira coisa que os comissários fazem é voltar atrás na história dos casos e ver precedentes de corrida e verificar se é comparável ou não, para tentar ser consistente. Entendo que após cada fim-de-semana de corrida, há muita troca de informação entre os comissários para garantir que todos estão no mesmo nível de informação e compreendem o que aconteceu em pormenor. É por isso que não penso que esta seja a grande questão, na minha opinião.”

“Há uma razão pela qual muitas pessoas eram a favor no passado de um sistema rotativo de comissários, para se certificarem de que não acumulavam negatividade, por exemplo, em relação a uma determinada equipa ou piloto e penso que é um bom ponto de vista. Não me parece que seja o maior problema. Com a tecnologia, há uma troca permanente de informação entre todos os envolvidos. Penso que esta troca é necessária para garantir a consistência entre os comissários envolvidos”.