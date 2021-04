F1, Andreas Seidl: “Não pensamos no limite orçamental quando corremos”

A Mercedes levantou a questão do limite orçamental no incidente com Valtteri Bottas, cujo carro ficou praticamente destruído em Ímola. Toto Wolff afirmou que este gasto extra pode significar menos atualizações nos carros para cumprir o limite imposto.

Já Andreas Seidl disse que a McLaren não vai para a pista com medo de acidentes para cumprir o limite, apesar de realçar aos pilotos que devem tentar evitar problemas desnecessários:

“Este é obviamente um desafio de que estamos conscientes do lado financeiro, mas não é algo que tenhamos em mente quando vamos para uma sessão de qualificação ou a uma corrida”, disse Seidl.

“Tentamos sempre, juntamente com os nossos pilotos, ser sensatos e razoáveis na pista mas, ao mesmo tempo, somos ambiciosos. Queremos ir em busca de resultados e para isso precisamos de levar estes carros até ao limite. Por conseguinte, estou feliz por termos escapado sem grandes incidentes até agora nesta época”.

Seidl apontou esta forma inicial como prova de que o trabalho feito durante o Inverno está a começar a dar frutos.

“O que foi encorajador ver na qualificação e na corrida foi a confirmação que toda a equipa, juntamente com os nossos colegas da Mercedes, fez um grande trabalho durante o Inverno”, acrescentou ele. “Só posso agradecer a todos os membros da equipa por terem feito este grande trabalho. Demos novamente um grande passo em frente com o carro. Temos um carro muito competitivo, o que é encorajador porque isso é obviamente muito importante para manter este impulso positivo. Isso também é fundamental para dar estes passos a fim de um dia voltar à frente na Fórmula 1”.

Quanto às primeiras prestações de Daniel Ricciardo, Seidl defende que o australiano precisa de um pouco mais de tempo para se ambientar à nova máquina:

“Estes pilotos são todos muito talentosos e têm muita experiência. Também se podem pôr a par muito rapidamente. Mas estes carros são muito complexo. Não se pode simplesmente saltar de um carro para outro quando se tem apenas um dia e meio para testar”.

Embora o seu próprio piloto também seja afetado por isto, isto não pretende ser uma crítica à decisão de o organizar desta forma a época, mas espera que seja mudado para a próxima temporada. “Dois testes com um certo intervalo seria o mais correto, para que possamos digerir os resultados do primeiro teste e reagir a eles”, disse Seidl que acredita que Ricciardo precisa agora de mais três fins-de-semana de corrida para se sentir completamente adaptado ao carro.