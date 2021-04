F1, Andreas Seidl (McLaren) “demos um bom passo em frente”

A McLaren iniciou o campeonato de 2021 precisamente onde ‘deixou’ 2020, no terceiro lugar da classificação dos Construtores, mas com uma diferença que agrada muito aos responsáveis da equipa: estão bem mais perto do duo da frente do que estavam em 2020.

Logicamente que tudo isto é para já prematuro, pois não faz grande sentido tirar conclusões ao cabo de uma corrida, mas os dados são os que temos de momento e esses dizem que é mesmo assim, mesmo que tudo se altere nas próximas corridas… ou não.

Muito naturalmente, Andreas Seidl está encantado com a forte exibição da McLaren na abertura da época no Bahrein, com os seus dois pilotos nos lugares pontuáveis, ao trazer para casa os dois carros nos pontos, e logo com um quarto lugar, algo que o ano passado só conseguiu três vezes.

Lando Norris foi quarto, Daniel Ricciardo sétimo com o fundo plano do carro danificado do toque com Pierre Gasly. O Director da Equipa, Andreas Seidl disse que isto é “exatamente” o que a equipa procurava: “Antes de mais, fiquei muito satisfeito com o resultado da corrida, pois terminar a primeira corrida da época em 4º e 7º é exatamente o que procurávamos e o que queríamos ter para a primeira corrida. Pontos duplos para o campeonato dos construtores, foi encorajador ver. Olhando para a corrida de Lando, tivemos o terceiro melhor carro, foi também encorajador ver que quando olhamos para a distância entre Lando e o Lewis [Hamilton], foram apenas cerca de 45 segundos, o que mais uma vez mostra que demos um bom passo em frente em comparação com estas melhores equipas, o que é fundamental para voltar à frente no futuro” disse Seidl que ainda desta o facto de terem passado por todo o fim de semana que marcou a estreia de um novo motor, sem problemas: “quero destacar algo que é muito encorajador: é que com os rapazes da Mercedes, passámos juntos o nosso primeiro fim-de-semana de corrida sem quaisquer problemas. E isso é ótimo, por isso um grande obrigado”, concluiu.