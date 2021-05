F1, Andreas Seidl: “Lando Norris é especial” | AutoSport

A evolução de Lando Norris ao longo do tempo tem sido clara e este arranque de época tem sido o melhor desde que Norris chegou à F1. Andreas Seidl elogiou a evolução do jovem britânico que considera ser um piloto especial:

“Penso que do lado do Lando, é impressionante ver o desenvolvimento que ele mostrou nos últimos três anos”, acrescentou Seidl. “É impressionante ver o que ele está a fazer este ano, e penso que se ele continuar a desenvolver-se assim como piloto e como pessoa, tem tudo em alguns anos que é necessário para ser um piloto de topo na Fórmula 1.”

“Penso que ser campeão do mundo é uma história diferente. É algo que é sempre difícil de prever; é preciso estar no carro certo no momento certo, e é preciso estar bem 23 vezes por ano e não apenas algumas vezes”.

“Vimos nas categorias de iniciação, Lando é especial”, acrescentou Seidl, “por isso é importante não se deixar levar, é importante manter o foco, manter-se concentrado, trabalhar arduamente em conjunto com a equipa. Obviamente também pode vencer no futuro se dermos os passos do lado da equipa. Mas estou certo de que nos divertiremos muito com ele no futuro, e teremos sucesso também”.

Seidl acrescentou que Norris podia seguir o exemplo de um antigo piloto da McLaren, dizendo que Lewis Hamilton tornou o processo de ganhar títulos numa forma de arte:

“É algo… admiro muito o Lewis, como ele consegue, ano após ano, conseguir ter sucesso”, disse Seidl, “mesmo quando tem um carro que talvez não seja o melhor, ou numa corrida difícil, para depois ainda ser capaz marcar pontos importantes para o campeonato, isso é algo que faz a diferença no final. Trata-se de consistência e desempenho.”