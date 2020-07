F1, Andreas Seidl: “Há uma razão para escolhermos o motor Mercedes…”

Segundo o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, a mudança da motorização Renault para a motorização Mercedes tem uma razão.

Ao grandprix247.com, Seidl disse: “Há uma razão pela qual tomámos a decisão de mudar para a unidade de potência da Mercedes no próximo ano. Porque pensamos que é a melhor unidade de potência disponível para nós”.

“A Mercedes é, há muitos anos, a referência na unidade de potência da era híbrida, e não há nada melhor para nós do que ter a unidade de potência da equipa vencedora”.

No entanto, Seidl acrescentou que embora a adição do melhor motor e de um vencedor de prémios, Daniel Ricciardo, sejam passos significativos, há mais obstáculos a ultrapassar antes da equipa poder voltar à disputa pelo título.

“Temos uma ideia clara do que falta em comparação com as equipas de topo, em termos de infraestruturas, em termos de organização. Isso ainda leva tempo, ainda estamos no meio deste processo, mas levará tempo a pôr tudo isto em prática, mas estamos a caminhar na direcção certa”.