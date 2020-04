F1, Andreas Seidl: “Foi a decisão mais difícil da minha vida profissional…”

A McLaren foi a primeira equipa a colocar parte da sua equipa em licença, além de ter aplicado um corte nos salários de toda a estrutura. Para Andreas Seidl, esta foi a decisão mais difícil da sua carreira.

A necessidade de cortar nos custos para preparar a equipa para a crise esteve na base da decisão, que foi explicada pelo alemão:

“Ainda não está claro e é simplesmente impossível saber qual será o impacto financeiro dessa crise “, afirmou Seidl. “Sabemos que não vamos correr em breve. Sabemos que perderemos receitas este ano, e é por isso que tivemos que implementar medidas diferentes para garantir que protegíamos os nossos empregados e a equipa para estarmos numa posição que, quando a crise terminar, permita recomeçar novamente da melhor forma possível.”

“Uma dessas medidas foi colocar nosso pessoal em licença, que foi, para mim, uma das decisões mais difíceis que tive que fazer na minha vida profissional…Dizer às pessoas para ficar em licença e também fazer cortes nos salários.”

“Mas, novamente, fomos claros, juntamente com o Zak Brown [CEO da McLaren] que foi uma decisão que tivemos que tomar para garantir a proteção da equipa da melhor maneira possível”.

“A fábrica inteira, excepto a produção de ventiladores, está totalmente fechada no momento”, disse Seidl. “Portanto, isso significa também que os projetos das novas infraestrutura [túnel de vento e novo simulador] estão em espera. Precisamos ver com todas as nossas empresas e fornecedores que trabalham juntos neste projeto, quão grandes serão os atrasos quando voltarmos”.