F1, Andreas Seidl: “Ferrari pode batalhar pela 3º posição nos construtores”

O chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, acredita que a Ferrari pode-se juntar à batalha pela terceira posição no Campeonato de Construtores da Fórmula 1. De momento, esta batalha é liderada pela Racing Point com 154 pontos. A McLaren é quarta com 149 pontos e a Ferrari é sexta com 130 pontos.

No Grande Prémio da Turquia, Sebastian Vettel e Charles Leclerc terminaram em terceiro e quarto lugar, respetivamente, assim dando pontos importantes à equipa italiana, que agora está a 24 pontos do terceiro lugar no Campeonato de Construtores da Fórmula 1.

Ao motorsport.com, Seidl afirmou: “Podemos ver que a Ferrari, com este resultado, está na luta pela terceira posição. Sei que uma equipa como a Ferrari tem os recursos, e dois excelente pilotos, para estar na luta e não é surpresa nenhuma eles estarem a aproximar-se neste final de temporada”.

“O nosso carro é competitivo, mais do que no ano passado, o que mostra a evolução que tivemos. Mas, os nossos rivais também estão competitivos e esperamos levar esta batalha até ao fim”, finalizou Seidl.