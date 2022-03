F1, Andreas Seidl: ” Este é um teste para ver se sabemos lidar com esta situação” | AutoSport

A McLaren está numa situação delicada. O carro, que parecia prometedor nos primeiros testes, revelou-se uma desilusão, com uma performance muito abaixo do desejado. E há ainda muito trabalho pela frente.

O chefe de equipa da McLaren, Seidl, disse ao Motorsport-Magazin.com: “Nós não temos desempenho suficiente. Não há nenhuma causa específica para isso. O carro funciona e nós temos uma boa base, mas simplesmente falta-nos aderência. Não estou à espera de um milagre. Não é assim tão fácil chegar ao nível dos nossos concorrentes. Vai levar tempo e temos de ser pacientes”.

“O desenvolvimento tem sido muito bom ao longo dos últimos três anos”, disse ele. “O sol tem estado sempre a brilhar do nosso lado. Este é um teste para ver se conseguimos lidar com tal situação. Estamos totalmente concentrados em obter o máximo de desempenho possível do MCL36. Continuamos com todas as atualizações que já foram planeadas com antecedência. Desta forma, podemos possivelmente conseguir melhorias a curto prazo. Ao mesmo tempo, estamos a fazer uma análise importante de todo o nosso conceito aerodinâmico. Encontramo-nos no início da época. Ainda há orçamento e tempo suficientes no túnel de vento para o desenvolvimento contínuo do carro. Penso que os problemas atuais não nos vão parar”.