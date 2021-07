F1: Andreas Seidl encantado com Norris e desapontado com Ricciardo | AutoSport

A McLaren continua a mostrar sinais claros de crescimento e vai-se aproximando do objetivo delineado de voltar ao topo da F1. Para isso conta com dois pilotos talentosos, mas em formas completamente diferentes.

Desde que Andreas Seidl pegou na batuta da McLaren, que a música tem sido muito mais harmoniosa. A equipa tem evoluído de forma consistente e segura, sem grandes oscilações e a aposta de Zak Brown no alemão está a revelar-se acertada. O alemão fez a avaliação das prestações dos seus dois pilotos, Lando Norris e Daniel Ricciardo, admitindo que está desapontado com o que Ricciardo tem feito, um sentimento partilhado pelo piloto que queria estar melhor nesta fase:

“Não creio que ele esperasse que fosse tão difícil mudar de equipa. Ele está desapontado, e nós também, claro, estamos. Esperávamos que ele fosse mais rápido. No entanto, ainda estou convencido de que, a dada altura, ele irá voltar ao que era”.

Já do lado de Norris, os elogios continuam a surgir: “Basicamente, não acredito que se possa ser um piloto de Fórmula 1 completo na sua terceira temporada, mas o seu desenvolvimento é impressionante. É ótimo ver como ele melhorou no carro, mas também como evoluiu a sua personalidade. Ele tem apenas 21 anos, tem os dois pés no chão e é um verdadeiro jogador de equipa”, conclui Seidl.

A fórmula encontrada pela McLaren está a dar resultados. Falta apenas que Ricciardo faça o clique com o carro e que volte a mostrar o que já mostrou no passado, para a McLaren se assumir cada vez mais como a principal candidata ao top 3, apesar da concorrência feroz da Ferrari, sempre por perto.