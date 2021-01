F1, Andreas Seidl: “É muito bom o Hamilton reparar no nosso progresso, mas temos de ser realistas”

O campeão do mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, disse há uns dias que gostaria de ver a McLaren a lutar com a Mercedes e a Red Bull Racing, depois da equipa de Woking ter terminado em terceiro no Campeonato de Construtores de 2020.

Para o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, o reconhecimento por parte de Hamilton é excelente, mas os objetivos têm de ser mais realistas em 2021.

Ao jornal Marca, Seidl começou por explicar: “É sempre bom quando alguém como o Lewis, que iniciou a carreira connosco e foi campeão connosco, tem muito respeito pela equipa e continua a olhar para nós e para o nosso progresso”.

“Mas, como disse antes, temos de ser mais realistas e ter um objetivo claro de onde podemos estar. Existe uma equipa oficial da Mercedes e nós somos clientes. O motor Mercedes tem-se integrado bem e estou contente com a nossa situação atual”, finalizou Seidl.