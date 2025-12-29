F1: Andreas Seidl e Gianpiero Lambiase na mira da Aston Martin

A escolha de Adrian Newey para chefe de equipa da Aston Martin, oficializada antes do Grande Prémio do Qatar, simboliza uma aposta de alto risco por parte de Lawrence Stroll. A decisão surge num contexto de reestruturação profunda, em que o construtor britânico tenta reforçar a liderança técnica e preparar-se para a nova era de 2026. Numa altura crucial do desenvolvimento do projeto de 2026 que poderá definir o futuro a curto e médio prazo das estruturas da F1, a Aston parece ainda à procura da estrutura diretiva ideal. É neste contexto que surgem os rumores de um suposto interesse em Andreas Seidl (ex-McLaren e ex-Audi) e Gianpiero Lambiase (Red Bull)

Um cargo cobiçado no paddock

Antes de fechar com Newey, a Aston Martin manteve contactos com Andreas Seidl, cuja entrada continua a ser vista como possível, mas num cargo mais próximo de CEO do que de chefe de equip. Também Mattia Binotto foi sondado, embora o compromisso do italiano com o projeto da Audi em Fórmula 1, em particular no desenvolvimento de motores, tenha afastado qualquer mudança imediata para Silverstone.

A atenção da Aston estende‑se ainda a Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida que acompanhou Max Verstappen nos seus títulos mundiais e que representa precisamente o nível de competência técnica que a estrutra pretende atrair. Um eventual acordo não é iminente e McLaren também terá demonstrado interesse, mas o simples facto de Lambiase surgir recorrentemente associado a Aston Martin mostra até que ponto o mercado de talento está em ebulição.

Cowell e Krack em cenário de incerteza

A remodelação não se esgota nas novas entradas: o estatuto de Andy Cowell foi profundamente alterado após a sua substituição como chefe de equipa antes do Qatar. O antigo líder da Mercedes High Performance Powertrains passou a desempenhar funções de estratega‑chefe, numa redefinição que levanta dúvidas sobre se se trata de uma solução duradoura ou de uma fase de transição antes da sua saída definitiva.

O futuro de Mike Krack é igualmente incerto. O luxemburguês mantém ligação à estrutura, mas continua a ser retratado como alguém insatisfeito com a situação atual, alimentando rumores sobre um eventual afastamento. A saída de Cowell e/ou Krack deixaria a Aston Martin com um défice significativo de conhecimento técnico e de experiência em gestão, precisamente num momento em que o calendário de desenvolvimento é ambicioso e pouco tolerante a erros.

Indefinição em vez de consolidação

Lawrence Stroll assumiu a missão de transformar a Aston Martin numa equipa vencedora e não tem poupado esforços para atingir esse objetivo. Mas as mudanças na liderança da equipa tem acontecido a um ritmo pouco aconselhável para quem pretende sucesso, que se torna muito mais difícil de atingir sem estabilidade, especialmente numa fase em que se definem os pormenores da nova era da F1. Esses pormenores podem ser a diferença entre o sucesso a curto prazo ou mais um período de dificuldades. Seidl pode ser o próximo nome da ilustre lista de nomes que já passaram pela Aston Martin e Lambiase, apesar de ser um alvo mais distante, pode também seguir o mesmo destino.