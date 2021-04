F1, Andreas Seidl: “É difícil para as equipas avaliarem que filosofia foi mais afetada”

Traseiras elevadas ou não? Eis a questão nesta fase do campeonato, apesar da resposta parece claramente pender para as traseiras elevadas. O tema tem dado que falar, mas para Andreas Seidl, chefe da McLaren, não é tão claro quanto outros querem fazer parecer.

Mercedes e Aston Martin têm-se queixado das mudanças nos regulamentos, que levaram à uma diminuição significativa do fundo plano. Todas as equipas foram afetadas, mas dada a boa forma da Red Bull, acredita-se que as equipas que usem a filosofia “High Rake” (traseira elevada) tenham sofrido menos com o “corte” do que as equipas com “Low Rake” (traseira baixa), filosofia usada apenas por duas equipas… A Mercedes e a Aston Martin.

Para Seidl não é tão claro assim que as equipas com traseiras mais elevadas (onde se inclui a McLaren), tenham mais vantagem nesta fase:

“Tenho de sorrir honestamente porque li os comentários sobre os efeitos do High Rake e do Low Rake”, disse o chefe da McLaren Seidl à emissora alemã n-tv. “Penso que é realmente difícil para qualquer equipa julgar se uma filosofia ou outra foi mais influenciada pelas mudanças. Porque durante o Inverno todos nós tivemos o nosso conceito do ano passado como base para este ano. Tanto quanto posso ver,” continuou Seidl, “não é possível para uma única equipa comparar um conceito com o outro. Ninguém pode realmente dizer se os efeitos são maiores ou menores de acordo com o conceito usado”.

No entanto, ele espera que a Mercedes resolva quaisquer problemas com o seu conceito nas próximas corridas.

“Teremos de esperar para ver como o equilíbrio de forças se vai resolver, e onde a Mercedes e a Aston Martin estarão”, disse o alemão. “Tenho a certeza que depois de um fim-de-semana de corrida como o Bahrein, onde a Mercedes venceu no final, vamos vê-los lutar impiedosamente nas próximas corridas”.

Quanto à McLaren, Seidl disse que a equipa está contente com a sua nova colaboração de motores com a Mercedes, revelando que tem “funcionado muito bem” até agora.

“Acreditamos que agora temos a melhor unidade motriz disponível na traseira do nosso carro”, acrescentou. “É uma grande referência para nós. Também temos uma dupla de pilotos de topo, pelo que sabemos exatamente onde ainda temos de ter um melhor desempenho nos próximos anos, de modo a lutar na frente”.