F1, Andreas Seidl: “Demasiado cedo para comparar Lando Norris com Hamilton ou Schumacher” | AutoSport

Os elogios a Lando Norris sucedem-se e o piloto britânico tem cada vez mais crédito perante os responsáveis das equipas e os fãs. As prestações do jovem da McLaren tem conquistado o mundo mas Andreas Seidl, diretor da equipa, afasta qualquer tipo de comparação com outros pilotos de renome, como Lewis Hamilton e Michael Schumacher:

“É demasiado cedo para comparar Lando a um Lewis Hamilton ou Michael Schumacher”, disse Seidl, citado pelo Motorsport.com. “Mas há uma razão pela qual assinamos um contrato a longo prazo com ele. Ele mostrou-nos com a sua progressão e desempenho que tem algo de especial. Isso também foi verdade no Mónaco. Ele tem boas prestações de imediato, isso é impressionante. É também importante para a equipa. Estamos atualmente numa feroz batalha pelo P4 no campeonato, onde enfrentamos concorrentes fortes. Eles também têm carros rápidos e bons pilotos. Em todo o caso, estou muito feliz por Lando estar connosco. Ele tem potencial e já mostrou muito. O nosso trabalho é simplesmente dar-lhe um carro melhor nos anos vindouros”.