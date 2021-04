F1, Andreas Seidl: “Daniel Ricciardo nunca pediu tratamento preferencial”

Andreas Seidl está feliz com a sua dupla de pilotos. Lando Norris e Daniel Ricciardo são dois excelentes pilotos que poderão levar a McLaren de novo às vitórias. Mas no que diz respeito a tratamento preferencial, tal não irá acontecer na equipa britânica.

Ricciardo é uma das estrelas da F1 enquanto Norris está ainda a afirmar-se no grande circo. Mas tal não fez que o australiano pedisse para ser tratado de forma diferente:

“É importante que ambos os pilotos tenham um estatuto de igualdade. Queremos ter a certeza de que ambos podem levar a equipa até ao melhor lugar possível em pista. Ricciardo nunca pediu tratamento preferencial com base no seu desempenho. Eles são uma dupla de topo neste aspeto”, disse Seidl.“Temos grandes objetivos”. Queremos diminuir a diferença para o topo da tabela. O nosso objetivo é aproximarmo-nos da Red Bull e da Mercedes, para podermos estar no pódio se uma destas equipas cometer um erro”, concluiu Seidl.