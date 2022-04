F1, Andreas Seidl: “Daniel Ricciardo não tem de dar um passo em frente” | AutoSport

Andreas Seidl falou da performance de Daniel Ricciardo nas duas últimas corridas. Para o responsável da McLaren, o piloto australiano não precisa de dar um passo em frente ao nível da performance. Seidl está muito satisfeito com as prestações do seu piloto e não vê a necessidade de ele ter de fazer mais.

Ricciardo teve um primeiro ano difícil na McLaren, com problemas de adaptação ao então novo carro. Durante a época, Ricciardo foi melhorando mas nunca chegamos a ver o que realmente esperávamos do #3. Mas Seidl tem outra visão do que aconteceu e para ele, Ricciardo está num nível em que não é imperioso que tenha de melhorar:

“Do meu ponto de vista, ele não precisa de dar um passo em frente”, disse Seidl citado pelo RacingNews365.com, durante o fim-de-semana do GP da Austrália. “Ele deu um grande passo no ano passado na segunda metade da temporada, após os desafios iniciais de adaptação ao nosso carro e à equipa. Foi importante durante o Inverno continuar a construir também sobre essa base. Teve um grande arranque neste novo carro em Barcelona nos testes. Depois, obviamente, a COVID e perder o teste não ajudou para o fim-de-semana de corrida no Bahrein. Mas, em Jeddah, ele estava completamente a recuperar o seu ritmo. É importante para mim ter dois pilotos fortes, que temos, para a luta em que estamos no Campeonato dos Construtores”.