F1: Andreas Seidl confirmado como CEO da Sauber | AutoSport

Está confirmada a entrada de Andreas Seidl na Sauber, mas não como chefe de equipa para a Fórmula 1, como CEO do grupo. Seidl vai começar a trabalhar na estrutura suíça no próximo mês de janeiro “e será encarregado de continuar o crescimento do grupo como um todo”, adiantou em comunicado a Sauber.

Seidl assumirá o cargo de CEO substituindo Frédéric Vasseur, mas para já não estará à frente da equipa de F1, já que a Sauber confirmou que “trabalhará agora na nomeação do novo chefe de equipa que será comunicado em devido tempo”.

O novo CEO do grupo Sauber salientou que “esta é uma equipa com uma rica história na Fórmula 1 e uma organização que conheço muito bem do meu tempo a trabalhar e a viver em Hinwil durante quatro anos. Mal posso esperar para me juntar à equipa e trabalhar com todos os colegas do grupo Sauber nos ambiciosos objetivos que estabelecemos em conjunto. Quero agradecer a Finn Rausing e a todos no grupo Sauber pela sua escolha: estou ansioso por retribuir a sua confiança com o meu trabalho”.

Finn Rausing, Presidente do Conselho de Administração da Sauber Holding AG afirmou ser “um imenso prazer receber Andreas Seidl de volta à Hinwil como CEO do grupo Sauber. A experiência de Andreas é inigualável e traz ao grupo Sauber uma compreensão clara do que é necessário para se alcançar um sucesso sustentado. Assume uma empresa num caminho ascendente e partilha o nosso compromisso de manter a nossa organização a crescer”, acrescentando ainda que “anseio por muitos anos de sucesso em conjunto”.

Num rude golpe para a McLaren Racing, que ficou sem o principal responsável por recolocar a equipa de Fórmula 1 na direção do topo da tabela classificativa, a estrutura de Woking nomeou Andrea Stella como chefe de equipa para substituir Andreas Seidl.