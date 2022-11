F1: Andreas Seidl “absolutamente convencido” que regulamento vai aproximar pelotão | AutoSport

Partilhando da mesma opinião de Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, considera que, apesar do triunfo convincente da red Bull esta época, as mudanças regulamentares impostas para 2022 vão originar um pelotão mais próximo num futuro próximo, que levará às três equipas do topo da classificação a terem de lutar com outros adversários pelas vitórias.

Seidl diz não ter sido surpresa que Red Bull, Ferrari e Mercedes ainda estivessem no topo da classificação esta época, mas “ao mesmo tempo, estou absolutamente convencido de que com o tempo, porque há um teto orçamental e os regulamentos são estáveis, o desempenho de todas as equipes na Fórmula 1 irá convergir e a disciplina só vai melhorar em resultado disso. Estou absolutamente convencido disso mesmo.”

As três maiores equipas ainda dominaram este ano, diz Seidl, porque “têm as melhores infraestruturas, historicamente tiveram recursos ilimitados para construir as melhores equipas possíveis, têm as melhores ferramentas e métodos disponíveis, e por isso, podem ter ainda uma vantagem usando tudo o que já têm”.

Ainda sem conseguirem chegar às três equipas acima identificadas, foi notório uma maior aproximação entre o restante pelotão, com muitas lutas durante as 22 provas do ano. Alpine e McLaren discutiram o quarto lugar do campeonato de construtores até à última corrida, acontecendo o mesmo mais atrás no pelotão.