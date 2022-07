F1, Andreas Seidl: “A equipa ficou impressionada com o Colton Herta” | AutoSport

Colton Herta tem sido notícia nos últimos dias. O piloto da Andretti na Indycar testou com a McLaren nos últimos dias no AIA, em Portimão, com o carro da época passada da equipa de F1. E as primeiras impressões terão sido boas, com Andreas Seidl a dar um feedback positivo do teste do jovem americano:

“Quando se fazem estes dois dias de teste, há objectivos diferentes, obviamente”, disse Seidl aos meios de comunicação social. “Primeiro, e acima de tudo, dar ao Colton a oportunidade de se habituar ao carro, mas depois também mudar o foco para trabalhar em diferentes técnicas de condução. Por exemplo, habituar-se a diferentes aspetos operacionais dos fins-de-semana de corrida de Fórmula 1, como comparar diferentes compostos de pneus, correr com diferentes cargas de combustível, fazer simulações de qualificação e de corrida.”

“Devo dizer que a equipa ficou bastante impressionada com a forma como o Colton lidou com todos estes desafios e com a sua abordagem profissional. A sua preparação física permitiu-lhe trabalhar durante os dois dias, sabendo como isso pode ser desafiante no carro de Fórmula 1, numa pista como Portimão. No final, esta abordagem em conjunto com a equipa permitiu-lhe ganhar ritmo e ganhar gradualmente confiança. Nos próximos dias, a equipa analisará os dados em pormenor, para ter uma ideia inicial do potencial que o Colton mostrou no nosso carro”, disse o alemão.

Outro dos nomes da Indycar que já testou com a McLaren foi Pato O´Ward, jovem mexicano que é piloto McLaren no campeonato americano e que também já foi associado a um lugar na equipa de F1. Ainda não é certo que Pato tenha mais oportunidades de testar na F1 este ano:

“Em relação a mais oportunidades de teste para o Pato, é algo que estamos a avaliar neste momento”, disse Seidl. “Ele teve um bom teste connosco o ano passado em Abu Dhabi, onde ficámos muito satisfeitos com a forma como se preparou para o teste e como ele se comportou durante todo o teste. Estamos felizes com o que ambos os rapazes têm mostrado até agora”.