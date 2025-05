F1: Andrea Stella surpreendido com a diferença para a concorrência

“Pensei que poderíamos ter tido uma vantagem do ponto de vista da gestão dos pneus, mas não pensei que a gestão dos pneus levasse a este nível de diferença ao longo da corrida. Uma das questões que ainda existe na Fórmula 1 parece ser um pouco uma arte negra, que é lidar com os pneus. Eu diria que, especialmente quando está quente, há outra caraterística que eu acho que funciona muito bem com o nosso carro, que é o sistema de arrefecimento. Penso que quando está quente o nosso carro é relativamente fechado do ponto de vista da carroçaria, porque o sistema de arrefecimento também foi objeto de grande engenharia. Por isso, penso que nestas condições vemos que a excelência da engenharia da McLaren chegou a um ponto em que pode fazer a diferença a este nível”.

O Diretor de Equipa da McLaren, Andrea Stella, expressou a sua surpresa pelo desempenho dominante da equipa no Grande Prémio de Miami, onde Lando Norris e Oscar Piastri terminaram em primeiro e segundo, com mais de 30 segundos de vantagem sobre George Russell, o terceiro classificado.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros