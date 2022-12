F1, Andrea Stella: “Sei que na Ferrari estão muito contentes com o novo carro” | AutoSport

Andrea Stella substituiu Andreas Seidl como chefe de equipa da McLaren após a saída do alemão para a Sauber, mas prevendo já alguns desafios da sua equipa para a próxima temporada, acredita que a Ferrari estará muito forte, tendo dito recentemente que os italianos “estão muito contentes” com o monolugar que estão a produzir para 2023.

“Sei que na Ferrari estão muito contentes com o novo carro, e por isso terão definitivamente um arranque competitivo”, disse Stella à publicação italiana La Gazzetta dello Sport.

Além da Ferrari, Stella espera que as três equipas da frente em 2022 permaneçam como as mais fortes do pelotão na época que se inicia em março do próximo ano. “As equipas a bater novamente na próxima temporada de F1 são Ferrari, Red Bull e Mercedes, que estão atualmente a competir numa classe à parte da nossa”.

O engenheiro italiano que passou a liderar a McLaren, antecipa ainda uma “reação muito forte” da Mercedes ao desaire que foi a última temporada.