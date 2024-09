F1, Andrea Stella: “Se queremos apoiar um piloto, temos de escolher aquele que está na melhor posição”

A McLaren está a dar a entender que vai apoiar totalmente a candidatura de Lando Norris ao título de Fórmula 1, apesar de anteriormente ter evitado ordens de equipa.

Com os rivais Red Bull e Max Verstappen em dificuldades, o diretor da equipa da McLaren, Andrea Stella, acredita que é altura de se concentrar em maximizar as hipóteses de Norris. Norris, atualmente 62 pontos atrás de Verstappen quando faltam oito corridas, pode beneficiar do apoio da equipa.

Embora tanto Norris como o colega de equipa Oscar Piastri estejam tecnicamente em disputa, Stella sugere dar prioridade a Norris, que tem tido um bom desempenho com as recentes pole positions. No entanto, Stella enfatiza que Norris não será oficialmente designado como o piloto número um. Em vez disso, a McLaren vai continuar a trabalhar como uma equipa, tomando decisões estratégicas durante as corridas para melhorar as suas hipóteses nos campeonatos de pilotos e de construtores. A equipa está otimista quanto à possibilidade de competir fortemente nas restantes corridas, tendo em conta o seu melhor desempenho esta época.

“Estamos a lutar com o Max Verstappen, por isso acho que se queremos apoiar um piloto, temos de escolher aquele que está na melhor posição”, disse. “E também o Lando tem estado muito bem, como a pole position em Zandvoort, a pole position aqui [em Monza]. Com o Lando, temos de ajustar algumas pequenas coisas na corrida que o podem ajudar e que nos podem ajudar a capitalizar uma pole position como a que tivemos aqui em Monza. Penso que se olharmos para a sua primeira volta, podemos ver que houve algumas coisas que poderíamos ter feito um pouco melhor.”

Quanto à definição oficial de um nº1, Stella não acredita que essa seja a melhor solução:

“Penso que o número um funciona bem como título, mas não tenho a certeza de que funcione muito bem no mundo real em termos do que significa? O que é que se faz?”, disse. “Digamos que, hipoteticamente, concluímos que na curva 4 [a segunda chicane], o Lando travou demasiado cedo e o Oscar teve naturalmente a possibilidade de assumir a liderança, então o que significa ser o número um? Troca-se na volta seguinte? É muito difícil implementar esta definição no mundo real. É melhor continuar a trabalhar como equipa, obter a opinião dos dois pilotos e depois trabalhar em conjunto para atingir este objetivo em ambos os campeonatos, porque agora parece que o campeonato de pilotos é definitivamente uma possibilidade. Estávamos um pouco receosos mesmo antes de Monza, mas agora vemos que a McLaren pode competir em circuitos onde no ano passado não fomos competitivos. Por isso, penso que é um pacote muito competitivo no geral e que pode ser uma arma muito importante para o Lando, em particular, na luta pelo campeonato.”