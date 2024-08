F1: Andrea Stella renova com a McLaren

A McLaren Racing anunciou uma extensão de contrato por vários anos para Andrea Stella como Diretor da Equipa de Fórmula 1 da McLaren. Desde que Stella assumiu o cargo em dezembro de 2022, a equipa fez progressos significativos, alcançando duas vitórias em Grandes Prémios, 18 pódios e uma vitória no Sprint.

Stella atuou anteriormente como Chefe de Operações de Corrida, Diretor de Desempenho e Diretor Executivo de Corrida, depois de ingressar na McLaren em 2015. Começou a sua carreira na Ferrari, trabalhando como Engenheiro de Performance para Michael Schumacher e Kimi Räikkönen, e como Engenheiro de Corrida para Räikkönen e Fernando Alonso durante um período de 15 anos. Esta extensão, juntamente com as recentes extensões de vários anos para os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, sublinha o compromisso da McLaren com a estabilidade a longo prazo e a procura de Campeonatos do Mundo.

“É um privilégio fazer parte da equipa de Fórmula 1 da McLaren e é uma honra para mim continuar no meu papel de Diretor de Equipa”disse Stella. “Fizemos grandes progressos no último ano e meio e ainda temos muito trabalho a fazer para lutar consistentemente na frente da grelha, o que representa um desafio emocionante. O sucesso advém de uma equipa que trabalha em sinergia e estou a gostar do meu papel, que me permitiu ajudar a revelar o talento individual e a capacitar as pessoas para trabalharem em conjunto em prol dos objetivos da nossa equipa.

“Os meus agradecimentos ao Zak pela sua confiança em mim como líder, a toda a minha equipa de liderança e a todos os meus colegas da Equipa, pela sua colaboração e apoio contínuos. Estou entusiasmado com o que podemos continuar a alcançar juntos.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA