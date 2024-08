F1: Andrea Stella pede resiliência e concentração para conseguir o “máximo desempenho”

Com quatro corridas em rápida sucessão, as equipas terão de gerir o desempenho e os recursos sensatamente para manter a sua vantagem competitiva numa variedade de circuitos.

“Zandvoort é um circuito curto e técnico, que representa um desafio muito diferente de Spa ou Monza”, começou por dizer Stella na antevisão da equipa ao Grande Prémio dos Países Baixos. “Este fim de semana marca o início de um período muito atarefado, com quatro corridas em cinco semanas. Para garantir que maximizamos as oportunidades que temos pela frente, temos de ser resilientes, concentrados e trabalhar em conjunto como equipa para conseguir o máximo desempenho.”

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, apela a que a equipa se mantenha “resiliente e concentrada” para extrair o máximo desempenho durante este período intenso. Com a McLaren atualmente a liderar a perseguição à Red Bull no Campeonato de Construtores, e Lando Norris na classificação de pilotos, a equipa tenta continuar a capitalizar este momento.

Após três semanas de férias, incluindo a paragem obrigatória das fábricas durante duas semanas, a Fórmula 1 regressa à ação com um calendário exigente pela frente. Ao longo das próximas cinco semanas, a grelha enfrenta quatro corridas, começando em Zandvoort, seguindo para Monza e, depois de uma breve pausa, continuando com corridas consecutivas em Baku e Singapura.

