F1, Andrea Stella: “Oscar Piastri será um dos melhores pilotos da grelha” | AutoSport

A expetativa em torno de Oscar Piastri é grande e, apesar da primeira corrida menos conseguida, o jovem australiano continua a ser visto como uma pérola. Andrea Stella, diretor da McLaren, teceu rasgados elogios ao jovem piloto.

“Oscar é novo na F1, mas já provou que é um vencedor nas categorias de iniciação. Ele tem estado muito bem até agora – estamos muito satisfeitos”, disse Stella no Bahrein. “O nível de talento, o nível de progresso que temos visto dia após dia, durante os testes, é muito encorajador e confirma que ele poderá ser uma estrela do futuro. O que nos impressiona é a sua consciência das suas oportunidades enquanto está em pista”, disse o italiano. “Ele consegue regressar e dar comentários como, ‘Acho que travei um pouco cedo demais na curva um, não acelerei suficientemente cedo na quatro’. Depois olhamos para os dados e é exatamente isso”, continuou Stella. “Depois ele regressa à pista e aproveita estas oportunidades. Para mim, esta é uma definição de talento [e] vemos muito disso. Estamos também, como disse antes, satisfeitos com a melhoria que temos visto dia após dia. Penso que em termos de oportunidade em geral… F1 é um jogo muito, muito competitivo, por isso só tem de percorrer a sua própria trajetória, e tenho a certeza que no final será um dos melhores pilotos da grelha”.