F1, Andrea Stella: “Oscar Piastri faz parecer tudo simples” | AutoSport

Oscar Piastri continua a receber rasgados elogios pela sua primeira época estupenda na F1. O rookie australiano está a mostrar todo o seu talento a cada corrida de forma natural e sem grandes dramas e a McLaren não podia estar mais satisfeita com o jovem piloto.

Andrea Stella reconheceu que as melhorias do carro permitiram a Piastri evidenciar-se um pouco mais, sempre com uma abordagem calma, o que é impressionante:

“Penso que o ponto em que ele se encontra neste momento faz parte do gradiente que vimos desde o início nos testes e nas primeiras corridas. Não tenho a certeza de que [a progressão de Piastri] tenha efetivamente acelerado. Penso que ele apenas beneficiou do facto de o carro ser mais competitivo, pelo que existem mais oportunidades para mostrar aquilo de que é capaz”, disse Stella ao Motorsport.com. “O ponto interessante de Oscar é que ele está a fazer tudo isso parecer simples. Ele está a fazer com que pareça simples sem cometer erros. Acho que isto é a coisa mais impressionante que posso testemunhar. E tudo isto é conseguido com uma abordagem única em termos de calma e consideração. E até agora, de facto, é impressionante”, acrescentou.