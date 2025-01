F1, Andrea Stella: “O nosso foco é garantir um carro em condições de lutar pelo campeonato”

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, abordou a forma como a equipa vai lidar com uma potencial luta pelo título entre Lando Norris e Oscar Piastri em 2025, encarando-a como uma oportunidade e não como um problema.

Se a equipa conseguir manter o desempenho que demonstrou no final de 2024, tanto Norris como Piastri poderão estar na luta pelo título. Embora a McLaren não tenha enfrentado este cenário na época passada, houve momentos em que as ordens de equipa criaram desafios, como quando foi pedido a Norris que deixasse passar Piastri no Grande Prémio da Hungria.

Stella reconheceu as potenciais complexidades de gerir dois pilotos que disputam o título, mas sublinhou que a equipa continuaria a dar prioridade ao seu sucesso global. Ele afirmou que ambos os pilotos entendem a necessidade de encontrar soluções que beneficiem a McLaren em primeiro lugar, antes de considerar os interesses individuais. Em vez de encarar a situação como um problema, Stella vê-a como um reflexo do trabalho árduo e do progresso da equipa.

“Trabalhámos muito para ter o problema de ter um carro em condições de ganhar corridas e dois pilotos em condições de ganhar corridas, e sabemos que isto na Fórmula 1 vem sempre com algumas complicações. Mas estas são complicações que já enfrentámos esta época até certo ponto. Acho que sempre abordámos isso de uma forma coesa. Ambos os pilotos estiveram sempre plenamente conscientes de que temos de encontrar soluções que, em primeiro lugar, coloquem os interesses da equipa e, depois, os interesses dos pilotos.

E até agora, acho que este tem sido um processo muito positivo. É um processo que planeamos continuar na próxima época. Mas antes de pensarmos neste problema, temos de pensar… Chamamos-lhe problema, mas potencialmente é mais uma oportunidade.”

“O nosso foco é garantir que, do ponto de vista técnico, damos ao Lando e ao Oscar um carro que está em condições de lutar pelo campeonato”, continuou o chefe de equipa. “Porque se tivéssemos feito isso no início da temporada, sem ter tido algum desempenho inferior nas primeiras corridas da temporada, teríamos estado em condições de lutar pelo campeonato de pilotos por mais tempo.”