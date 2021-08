F1, Andrea Stella: “O nosso carro requer alguma adaptação especial” | AutoSport

Daniel Ricciardo é a prova que o monolugar da McLaren é muito específico e que exige um estilo de condução diferente. Andrea Stella, diretor para a estratégia da equipa de Woking.

Desde o arranque da época que Ricciardo tem estado longe dos lugares a que nos habituou e onde certamente esperava estar. Mais do que isso, tem sido vulgarizado por um Lando Norris em grande forma e cada vez melhor. Stella admitiu que o carro da McLaren não é fácil de pilotar:

“O carro tem algumas características que o tornam muito específico de pilotar, o que vemos com a experiência que Daniel está a passar porque veio do extremo oposto em termos de como se gostaria de pilotar um carro de Fórmula 1”, disse Stella referindo-se aos anos de Ricciardo na Renault, em conversa com a The Race. “O nosso carro requer alguma adaptação especial”, continuou o italiano. “Não é segredo que o nosso carro é bom em curvas de alta velocidade e pode não ser o melhor carro quando de meia velocidade. Estamos a tentar ajustar algumas das características para o tornar um pouco mais fácil de conduzir. Ao mesmo tempo, o importante é a eficiência aerodinâmica, mesmo que não consigamos necessariamente melhorar em termos de equilíbrio e exploração do carro por parte do piloto”.

Assim, Ricciardo poderá ter alguma ajuda em breve, mas parece que a McLaren está a apostar na eficiência aerodinâmica pelo que os pilotos terão sempre de se adaptar ao carro e não o contrário.