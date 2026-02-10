F1: Andrea Stella: “O MCL40 será um forte concorrente”

Andrea Stella revelou um otimismo controlado na apresentação da decoração do MCL40. O diretor da McLaren preferiu falar de evolução e aprendizagem, numa altura em que a McLaren ainda é uma das grandes incógnitas para a época que se avizinha.

A equipa britânica teve uma passagem algo discreta pelo shakedown de Barcelona. Com números médios, não revelou problemas profundos, nem uma fiabilidade e performance que se aproximasse das referências que, antes da primeira semana de testes no Bahrein, são a Mercedes e a Ferrari.

Na apresentação das cores para 2026, Stella começou por recordar o que tem sido a caminhada recente da McLaren. O italiano, que ingressou na equipa em 2015, acompanhou o longo e por vezes penoso processo de evolução da equipa que culminou com um bicampeonato de construtores e um título de pilotos:

“Foi uma pré-temporada muito curta. Em dezembro ainda estávamos em Abu Dhabi para a última corrida e o teste seguinte, e em janeiro já estávamos a testar os novos carros em Barcelona. Os últimos dois anos foram muito bem-sucedidos — bicampeões de construtores, depois o título de pilotos — mas o objetivo é melhorar sempre. Aprendemos muito com o sucesso, mas também com os erros. Na Fórmula 1, é preciso evoluir constantemente, porque todos os adversários elevam o nível de ano para ano. É isso que define este desporto: ficar cada vez melhor.”

Stella elogiou o rumo tomado pela FIA nesta nova geração de carros, mais curtos e mais leves e, por conseguinte, mais ágeis, numa fase na qual a aprendizagem e a evolução serão constantes:

“Cada nova geração de carros traz um carácter próprio. O MCL40 é um carro com personalidade — é ágil, mais curto, mais leve. Acho que a geração anterior era demasiado grande, e esta é uma direção positiva para a Fórmula 1. O projeto foi uma curva de aprendizagem muito acentuada. Todos os dias foram importantes — acumulámos design, inovação e desempenho. Mas isso vai manter-se ao longo da temporada: quem desenvolver mais, será o mais bem-sucedido no final do ano.”

O equilíbrio entre manter a evolução do MCL39 e o desenvolvimento do MCL40 foi um dos desafios mais exigentes para a equipa, mas Stella acredita que o carro de 2026 será competitivo, mas obrigará engenheiros e pilotos a enfrentar uma íngreme curva de aprendizagem:

“Tivemos de equilibrar os recursos entre a luta pelo campeonato de 2025 e o desenvolvimento do novo carro. Acredito que encontrámos o equilíbrio certo e que o MCL40 será um forte concorrente. No entanto, ainda estamos no início — há muito a aprender e muito a evoluir. Os principais focos de desenvolvimento são sempre os mesmos: eficiência aerodinâmica, comportamento mecânico, interação com os pneus e integração com a unidade motriz. Este ano, a interação dos pilotos com o sistema híbrido será ainda mais importante. Também para os pilotos haverá uma curva de aprendizagem. À medida que nós, engenheiros, aprendermos mais sobre a unidade de potência e o comportamento do carro, eles terão de se adaptar em sintonia. É um processo contínuo de evolução.”