F1, Andrea Stella: “nunca perdemos a motivação” | AutoSport

A McLaren deu um bom salto qualitativo nas últimas duas provas, principalmente em Silverstone, onde estiveram na discussão de um duplo pódio. A equipa começou mal a temporada, mas depois de um desenvolvimento agressivo do MCL60 levou a melhor, nas últimas provas realizadas, sobre a Alpine na luta pelo quinto posto do mundial de construtores de Fórmula 1.

O responsável da equipa, Andrea Stella, explicou ao F1.com que o resultado de Silverstone “foi, certamente, um incentivo e bastante importante do ponto de vista motivacional. Toda a equipa desfrutou e fiquei muito contente por todas as mulheres e homens que constituem a McLaren, porque trabalharam muito quando nos apercebemos que tínhamos de redesenhar o carro, no seguimento da análise ao início da temporada”. Stella quis ainda “realçar o orgulho que tenho na nossa equipa. Mesmo com o início complicado que tivemos, nunca perdemos a motivação e nunca deixamos de trabalhar de acordo com aquilo que acreditamos e com determinação”.

Enquanto Lando Norris alcançou o segundo posto da classificação no Grande Prémio caseiro, Oscar Piastri perdeu a oportunidade de subir ao pódio na sua temporada de estreia na Fórmula 1. Ainda assim, terminou o fim de semana com o seu melhor resultado da época. O responsável da McLaren explicou ter ficado “impressionado com o desempenho do Oscar logo desde o primeiro treino em Silverstone”, mas adiantou que “não estamos surpreendidos por ele ter estado na discussão do pódio – que seria merecido – porque o que aconteceu, para nós, é a evolução natural, o desenvolvimento normal, que vimos desde os teste [de pré-temporada], na primeira corrida, na segunda, sessão a sessão… Não é uma surpresa, mas estamos muito satisfeitos pelo ritmo de desenvolvimento do Oscar, evento após evento”, concluiu.