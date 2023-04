F1, Andrea Stella: “Nova organização nada tem a ver com a de 2015” | AutoSport

A McLaren operou recentemente uma reestruturação que levou à saída de James Key, ex-diretor técnico da estrutura, dando espaço para a entrada de David Sanchez, que entrará depois de cumprir o respetivo período de afastamento obrigatório. A nova estrutura parece semelhante à que era usada em 2015 e que tão maus resultados deu, mas Andrea Stella, diretor da equipa, afastou receios de uma cópia dessa altura.

Lideranças verticais ou horizontais. A certo ponto da travessia do deserto da McLaren, foi um dos temas falados, com a equipa britânica a usar um esquema horizontal. Ou seja, não havia um verdadeiro líder, mas sim uma liderança partilhada, o que na altura tirava agilidade à equipa na tomada de decisão. Stella conheceu essa organização quando entrou em 2015 com Fernando Alonso para a equipa, mas diz que esta nova organização é muito diferente:

“Penso que a única coisa comum nessa organização e na atual é o número três”, disse ele, citado pelo motorsport.com. “O resto é completamente diferente. Na altura, que foi quando me juntei à McLaren em 2015, havia três diretores técnicos. Penso que a separação de competências era muito confusa. Mesmo internamente, era bastante difícil de compreender quem fazia o quê. E a primeira diferença é que agora sabemos exatamente quais são os critérios para esta separação. Queremos que na estrutura que temos implantado tenhamos uma liderança clara em relação às três áreas fundamentais para fazer carros rápidos na F1 moderna, que é a aerodinâmica, conceito de carro, e engenharia. Por isso, queríamos ter este modelo claramente no lugar para responder à pergunta que eu e Zak partilhamos desde o primeiro dia, no meu papel de chefe de equipa: como criar uma organização orientada para o desempenho? Era necessária uma abordagem do ponto de vista da modelização da equipa de F1. A primeira diferença é que, na altura, a estrutura técnica era bastante indefinida quanto a quem estava a fazer o quê”.

“Temos líderes muito fortes em cada área. E, em última análise, o que é importante é que trazemos para a mesa ideias de desempenho, é o que mais sentimos falta na McLaren neste momento. E quando se trata de tomar decisões, a maior parte do tempo é uma derivação simples e natural de vir à mesa com informação elaborada e de alta qualidade”.

Apenas a partir do próximo ano poderemos ter uma visão mais clara do que pode, ou não, esta nova estrutura dar à McLaren. Na verdade, as equipas que têm estruturas mais verticais com uma cadeia de comando definida e uma pirâmide de liderança clara costumam obter melhores resultados. Mas Stella tem confiança neste novo modelo. Teremos de esperar para ver.