F1: Andrea Stella nega que a pressão tenha afetado Lando Norris

“Gostaria de reconhecer que Max é agora o maior favorito para o campeonato e ele já era o favorito antes. Temos de ser honestos quanto a isso. Ele é um piloto fantástico. Faz um trabalho fantástico. O Lando está logo atrás dele. Estamos orgulhosos da nossa posição. Penso que o Lando deve estar muito orgulhoso do seu desempenho e, numa corrida como a de hoje [domingo], isso pode acontecer. Pode acontecer que tenhamos problemas aqui e ali. Conseguimos manter-nos na corrida. Vamos aprender com isso e vamos tornar-nos cada vez mais fortes. O sonho continua para a época. No geral, tivemos um grande desenvolvimento esta época e estamos agora a tirar as devidas ilações. Se não ganharmos este ano, voltaremos mais fortes no próximo ano.”

“Em termos de campeonato de construtores, acho que não muda nada, porque sempre foi a nossa prioridade”, disse Stella. ” Mesmo quando havia um apelo para apoiar um piloto ou outro, era sempre secundário para maximizar o campeonato de construtores. No que diz respeito ao campeonato de pilotos, penso que para o Lando não havia qualquer pressão particular, para ser honesto, estávamos a desfrutar da luta. Por vezes, visto de fora, pode parecer que houve um erro. É que, quando um carro bloqueia os pneus, como nós fizemos, não estou a olhar para o piloto, estou a olhar para a razão pela qual o carro continua a bloquear os pneus dianteiros em condições como esta, por isso não acho que a pressão tenha sido um fator significativo.”

Norris continua matematicamente na corrida pelo título, mas Stella reconheceu que Norris precisaria de circunstâncias excecionais para vencer. A equipa pretende maximizar os resultados nas últimas corridas, concentrando-se no título de construtores, com Stella a referir que Las Vegas pode favorecer a Ferrari, mas expressando otimismo quanto ao desempenho da McLaren.

O diretor da McLaren enfatizou que o objetivo principal da equipa sempre foi o campeonato de construtores, com o sucesso dos pilotos a ser secundário. Ele descartou a ideia de que Norris estivesse sob grande pressão, atribuindo os problemas no Brasil ao carro e não ao piloto.

