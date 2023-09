F1: Andrea Stella não gostou de ver pilotos da McLaren em luta acesa | AutoSport

Oscar Piastri e Lando Norris tiveram o primeiro toque entre si, algo sempre pouco aconselhável a colegas de equipa. E Andrea Stella, chefe de equipa da McLaren não gostou do que viu.

O toque entre Piastri e Norris aconteceu quando o australiano saiu da box e tentou ficar à frente de Norris que já tinha trocado de pneus, num confronto que resultou em alguns danos nos carros, nada de grave. Mas Stella não ficou particularmente agradado com o duelo:

“Nunca deveria haver contacto entre dois McLaren”, disse ele. “Houve contacto e isso não se enquadra na forma como corremos na McLaren. Vamos rever as coisas como fazemos para tudo o que é técnico, operacional ou de corrida. O que é importante é ter um parâmetro claro sobre o que consideramos aceitável e o que consideramos inaceitável. Não é uma questão de emoção. E é muito claro que, para cada piloto, há algo maior do que ele. Chama-se a isso a equipa. É sempre um pouco complicado quando se sai das boxes, especialmente com pneus duros”, acrescentou o chefe. “Oscar estava certamente tentando ver onde poderia se posicionar para manter a sua posição, mas com pneus mais frios, isso pode ser um pouco mais difícil do que ele esperava. Podemos, portanto, concluir que se trata apenas de um pequeno erro de avaliação.”