F1, Andrea Stella (McLaren): “Estou incrivelmente orgulhoso de toda a equipa”

A McLaren transformou-se com as atualizações de Miami, esteve alguns Grandes Prémios com uma forma dominadora, mas nas últimas corridas houve um maior equilíbrio com a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari a conseguirem também vitórias. Mas a equipa de Woking terminou o ano de forma dominante, com Lando Norris a não dar a mínima hipótese aos homens da Ferrari poderem chegar ao título de Construtores que foi para Woking.

Andrea Stella, Diretor de Equipa, é um dos grandes obreiros do sucesso, pois apesar de muitos desconfiarem das sua capacidade, leia-se experiência naquele papel, a verdade é que teve a capacidade de ir buscar o melhor de cada um na equipa e o resultado está à vista: “A McLaren é a vencedora do Campeonato de Construtores de 2024. Estou incrivelmente orgulhoso de toda a equipa, tanto na pista como na fábrica. Há 26 anos que não ganhávamos o Campeonato. É uma sensação maravilhosa. O nosso trabalho valeu a pena e vamos festejar com todos.

“Gostaria de agradecer a todos os membros da equipa pelo seu trabalho árduo e dedicação, bem como aos nossos acionistas, parceiros e fãs, pelo seu apoio inabalável. Gostaria também de agradecer aos nossos colegas da HPP pela colaboração bem sucedida. Foi um Campeonato muito disputado. Parabéns à Ferrari, que também fez uma corrida muito boa hoje e foi uma ótima concorrente. Não falta muito para entrarmos no próximo ano, mas até lá, vamos aproveitar cada momento e celebrar a nossa vitória.”

FOTO MPSA/Philippe Nanchino