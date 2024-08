F1, Andrea Stella: “Lando Norris tem potencial para ser campeão”

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, elogiou o desempenho de Lando Norris a um “nível de campeão do mundo”, apesar de o próprio Norris sentir que não tinha atingido o nível necessário para lutar pelo título na primeira metade da época.

Stella reconheceu o carácter autocrítico de Norris, mas sublinhou o seu potencial para se tornar campeão do mundo. Também observou que, embora Norris seja duro consigo próprio, alguns erros nas últimas corridas deveram-se mais a decisões da equipa do que a erros do piloto.

“Lando Norris é bastante autocrítico”, explicou Stella. “Ele tende a olhar ocasionalmente para a parte meio vazia do copo. Na realidade, acho que ele tem claramente o potencial de um campeão mundial e está a ter um desempenho ao nível do campeonato mundial. O Lando sempre foi muito aberto e transparente – tal como o é com o público – e também com a equipa, e estamos juntos a tentar perceber e aperfeiçoar todas as situações possíveis em que temos de melhorar o nosso desempenho de acordo com o nosso potencial. Lando é definitivamente um piloto com potencial para vencer o título. O seu desempenho já está a níveis que vi no passado em alguns dos grandes campeões com quem tive a sorte de trabalhar”, reiterou Stella.

“Ele está numa viagem, como toda a equipa, e se compararmos com a perfeição, vemos algumas oportunidades falhadas. Temos, sem dúvida, algumas coisas a melhorar nos arranques, o que não é apenas da responsabilidade do piloto, mas também da equipa. Depois, houve algumas situações nas corridas em que ele pode ter assumido alguma responsabilidade, mas penso que a responsabilidade foi da equipa – como no Canadá ou em Silverstone. É da responsabilidade da equipa – se a equipa tivesse funcionado com padrões mais elevados, o Lando teria mais pontos no campeonato. Definitivamente, como equipa, apreciamos o facto de ele colocar alguma pressão sobre si próprio ou de levantar a mão e dizer “a culpa foi minha”.

Stella está confiante nas capacidades de Norris e acredita que ele pode ganhar campeonatos do mundo, embora apanhar Max Verstappen esta época continue a ser um desafio.

“Estamos entusiasmados por estar nesta posição e, definitivamente, o Lando não está nesta posição porque alguém o ajudou – o Lando está nesta posição porque tem um desempenho muito forte, e isso é algo que devemos reconhecer e perceber em termos das suas conquistas, não apenas em termos de uma, duas, três oportunidades numa época em que poderia ter feito melhor, porque isso é normal, e isso é normal para todos os campeões mundiais em todas as épocas.”