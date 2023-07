F1: Andrea Stella elogia Oscar Piastri | AutoSport

Oscar Piastri tem feito uma época portentosa na McLaren. O jovem rookie tem apresentado um nível impressionante e Andrea Stella elogiou o seu piloto.

Para o diretor da McLaren, Piastri tem impressionado e tem permitido puxar por Lando Norris. O jovem australiano tem confirmado tudo o que se esperava dele e isto com apenas meia época na F1:

“O desempenho de Oscar é simplesmente extraordinário, se pensarmos que ele é um estreante”, disse Stella. “E logo de início, mesmo nos treinos, ele foi imediatamente rápido. Isto permite também algumas sinergias entre os pilotos porque ambos podem ver onde podem melhorar um com o outro. E isso melhora o desempenho de ambos os pilotos. Por isso, não só estamos impressionados, como há um benefício em ter dois pilotos competitivos porque ambos podem beneficiar. Penso que já vimos a velocidade que o Óscar é capaz de imprimir. O elemento que se destaca é a sua capacidade de corrida”, acrescentou Stella. “A sua capacidade de continuar a agarrar os pneus, a condução limpa numa situação de corrida intensa, a pensar no reinício do safety car com um pneu duro, tudo isso ficou imediatamente patente. É um piloto maduro, o que é impressionante para um tipo tão jovem.”