F1, Andrea Stella elogia McLaren: “Ambos mereciam a pole…”

Andrea Stella destacou a performance equilibrada dos seus pilotos após a qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos, sublinhando que a diferença entre Oscar Piastri e Lando Norris foi mínima.

O chefe de equipa da McLaren salientou, em declarações à Sky Sports F1, que “eles estiveram muito, muito próximos durante toda a sessão de qualificação”. No primeiro ataque em Q3, os dois ficaram separados por apenas 12 milésimos de segundo e, no segundo, por quatro milésimos.

“Ambos levaram o carro ao limite, e às vezes são pequenas subtilezas que fazem a diferença”, explicou Stella. “Ambos mereciam a pole position, mas só um pode tê-la. Hoje foi o Oscar, parabéns a ele.”