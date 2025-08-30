F1, Andrea Stella elogia McLaren: “Ambos mereciam a pole…”
Andrea Stella destacou a performance equilibrada dos seus pilotos após a qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos, sublinhando que a diferença entre Oscar Piastri e Lando Norris foi mínima.
O chefe de equipa da McLaren salientou, em declarações à Sky Sports F1, que “eles estiveram muito, muito próximos durante toda a sessão de qualificação”. No primeiro ataque em Q3, os dois ficaram separados por apenas 12 milésimos de segundo e, no segundo, por quatro milésimos.
“Ambos levaram o carro ao limite, e às vezes são pequenas subtilezas que fazem a diferença”, explicou Stella. “Ambos mereciam a pole position, mas só um pode tê-la. Hoje foi o Oscar, parabéns a ele.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI