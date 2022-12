F1: Andrea Stella é o novo chefe de equipa da McLaren | AutoSport

Confirmada que está a saída de Andrea Seidl da McLaren, passando a ser a partir de janeiro CEO do grupo Sauber, a estrutura de Woking confirmou que Andrea Stella passará de Director Executivo, que liderava a toda a parte de competição da McLaren, para chefe de equipa F1 com efeito imediato.

Stella é um membro chave da McLaren F1 desde 2015, tendo trabalhado anteriormente como responsável das operações de corrida, diretor de performance e desde 2019 como Diretor Executivo, Racing. Passou pela Ferrari, tendo várias funções como por exemplo Engenheiro de Performance de Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e depois como Engenheiro de Corrida do piloto finlandês e de Fernando Alonso (2009-2015).

O CEO da McLaren, Zak Brown afirmou estar “encantado por Andrea Stella assumir a função de chefe de equipa e liderar o nosso programa técnico e operacional de F1. Andrea é um membro altamente talentoso, experiente e respeitado da nossa equipa com um forte historial de liderança e sucesso na Fórmula 1. A sua passagem para esta função é um grande exemplo da habilidade que temos na nossa equipa, e estou entusiasmado por trabalhar mais de perto com ele, concentrados em conjunto em subir na classificação e em vencer corridas”.

Sobre a saída de Andreas Seidl da McLaren, Brown salientou que o alemão “proporcionou uma grande liderança à equipa e desempenhou um papel significativo no nosso plano de recuperação do desempenho de F1 e na viagem contínua de regresso ao topo da classificação”. O responsável da estrutura agradeceu ainda a Seidl “pela transparência ao longo do processo, o que nos deu tempo para planear em conformidade”.

Já Stella diz sentir-se “privilegiado por assumir o papel de chefe de equipa como a próxima etapa na equipa McLaren F1. Estou grato ao Zak e aos acionistas pela confiança depositada em mim e a todos os meus colegas e àqueles que me apoiaram ao longo da minha carreira na F1. Somos realistas quanto à quantidade de trabalho que temos pela frente para voltar ao topo da classificação, mas estou entusiasmado e encorajado por estar nesta jornada juntamente com uma equipa cheia de talento, experiência, espírito de corrida e dedicação. Estou ansioso por trabalhar de perto com cada um deles, Lando e Oscar, para juntos alcançarmos um grande sucesso”.