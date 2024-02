F1: Andrea Stella diz que “existe um grande potencial” no MCL38 ainda por explorar | AutoSport

Lando Norris receia que a McLaren possa começar a temporada de 2024 com um atraso para Ferrari e Red Bull, depois das impressões que resultaram dos três dias de testes de pré-temporada da semana passada. No entanto, Andrea Stella avisou que algumas das soluções da equipa ainda não foram montadas no monolugar.

O chefe de equipa da McLaren, Andre Stella deixou claro que algumas das soluções desenvolvidas pela sua equipa ainda não foram introduzidas no carro que esteve em pista durante os testes, mas sublinhou que não terão o mesmo impacto das evoluções do RB20 da Red Bull.

“Há algumas áreas do carro nesta especificação de apresentação que evoluíram significativamente em comparação ao ano passado”, disse Stella. “Algumas delas são muito visíveis. Há outras áreas que melhoraram apenas de forma incremental. Nos bastidores do desenvolvimento, verificamos que existe realmente um grande potencial, que não exploramos a tempo de colocar no carro de que seguiu ao lançamento”.

Sem lançar muitas luzes sobre o que áreas do monolugar poderão sofrer desenvolvimento, Stella salientou que a equipa está confiante “no nosso desenvolvimento. Estamos confiantes no conceito do carro, mas o que importa é o ponto em que estamos. E, claramente, [Red Bull] está à frente nesta questão. E mantêm esta margem em termos da posição que ocupam no seu percurso de desenvolvimento”.