F1: Andrea Stella destaca primeiro treino na Áustria como o momento mais marcante de 2023 | AutoSport

Bastante elogiado por Zak Brown pelo “trabalho fantástico” durante a temporada de 2023, Andrea Stella revelou qual foi o momento da temporada para si, o mesmo em que percebeu que um dos mais agressivos desenvolvimentos de monolugar dos últimos anos na Fórmula 1, protagonizado pela McLaren, tinha tudo para ser bem sucedido.

Na sua primeira época como chefe de equipa da equipa de Woking, Andrea Stella liderou uma estrutura que precisou de desenvolver profundamente um monolugar que não estava a ter desempenhos convincentes. Por isso, destaca as primeiras voltas do treino livre 1 do Grande Prémio da Áustria, prova em que a equipa introduziu o primeiro grande pacote de atualizações, como o momento mais marcante da temporada.

Em declarações ao podcast KTM Summer Grill, o responsável da McLaren explicou que “as primeiras voltas na Áustria” foram o momento que destaca de toda a temporada. “No Treino Livre 1, o Lando [Norris] estava com o novo carro e o Oscar [Piastri] com o carro anterior, e pude ver na telemetria que o Lando, graças ao novo carro, conseguia ter muito mais velocidade nas curvas. Lembro-me de pensar para mim próprio ‘isto é bom’. Foi uma boa recordação, boas sensações que, felizmente, foram confirmadas pelo tempo por volta e depois pelos resultados”, disse.

Na prova seguinte, no GP da Grã-Bretanha, a McLaren quase terminava com os dois pilotos no pódio, mas só Norris terminou entre os três primeiros em Silverstone, depois de Piastri ter tido algum azar com a saída do Safety Car. O resultado foi “uma espécie de confirmação de que estávamos fortes e num bom caminho”, acrescentou Stella.