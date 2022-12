F1, Andrea Stella: Continuidade é palavra de ordem | AutoSport

Com a saída de Andreas Seidl, a McLaren foi rápida em encontrar solução, escolhida “em casa”. Andrea Stella foi o homem apontado para liderar a equipa e o italiano não está interessado em grandes mudanças, preferindo manter o rumo definido até agora.

O processo de reestruturação decorre desde 2018, com a entrada de Andreas Seidl em 2019. O engenheiro germânico iniciou um processo de reaproximação ao topo, com mudanças na estrutura da equipa e nas infraestruturas da McLaren em Woking. Seidl foi o chefe desta operação que se encaminha para a reta final e para manter tudo o que foi feito, Zak Brown escolheu um substituto já integrado no projeto, o italiano Stella, que ocupava o cargo de Racing Diretor. Stella pretende manter o azimute definido em 2018 / 2019, pelo que o trabalho será de continuidade:

“Em termos de como encaramos o futuro, há claramente elementos de continuação”, disse ele aos meios de comunicação na terça-feira. “Penso que trabalhámos muito bem com Andreas. Estabelecemos algumas direções muito importantes e queremos consolidá-las. Ao mesmo tempo, a complexidade da Fórmula 1 exige sempre estar abertos a oportunidades. Em termos de áreas de oportunidades, penso que, onde gostaríamos definitivamente de dar um passo em frente, é entregar um carro rápido”, explicou ele. “Algumas das razões pelas quais ainda não fomos capazes de o fazer, sabemos que são bastante estruturais, e há boas ações e investimentos a decorrer na McLaren para que possamos ultrapassar estas limitações. Temos infraestruturas importantes que se estão a concretizar em 2023, como o túnel de vento, o novo simulador, e penso que completar este passo é certamente uma das minhas prioridades. É o primeiro dia [no] trabalho para mim, mas é nisto que estou a pensar intensivamente e no que estarei a pensar, juntamente com os meus líderes na McLaren, para que possamos encontrar mais oportunidades de ir ainda mais depressa para alcançar a nossa missão. Ao mesmo tempo, queremos tornar algumas áreas da equipa mais fortes”, acrescentou ele. ” Sabemos o suficiente sobre a Fórmula 1 [para que] saibamos que se trata fundamentalmente de um jogo aerodinâmico. Portanto, não é surpresa que uma das áreas que queremos que seja mais forte esteja do lado aerodinâmico. Penso que temos um talento incrível, possivelmente precisamos de expandir a mão de obra nessa área, e esse é também um dos projetos que estão em curso e que certamente dará continuidade”.