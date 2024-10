F1, Andrea Stella: “Comentários de Helmut Marko são piores que palavrões”

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, criticou o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, pelos seus recentes comentários em que questionou a capacidade mental de Lando Norris para competir por um título de Fórmula 1, considerando-os mais prejudiciais do que o incidente de Max Verstappen em Singapura.

Os comentários de Marko, feitos numa entrevista aos ‘media’ alemães, sugeriram que Norris tinha “fraquezas mentais”, o que provocou reações da comunidade da F1. O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que os comentários fizeram o desporto recuar “10-20 anos”, tendo em conta os recentes esforços para abordar abertamente a saúde mental.

Stella enfatizou a oportunidade perdida nas palavras de Marko, observando que elas prejudicaram o progresso feito na conscientização sobre saúde mental na F1, onde pilotos como Norris, Lewis Hamilton e outros falaram sobre as suas lutas. Stella argumentou que as observações de Marko foram mais prejudiciais do que a linguagem inadequada de Verstappen, que resultou apenas numa punição de serviço comunitário.

“Acho que no que Helmut disse, há uma enorme oportunidade perdida”, disse Stella ao autosport.com quando questionado sobre os comentários de Marko. “A oportunidade perdida ao não reforçar o apoio ao trabalho que aconteceu, acima de tudo na última década, na abertura em torno de falar de questões de saúde mental.

“Fiquei orgulhoso do que a F1 tem conseguido fazer, do que os pilotos têm conseguido fazer ou dos desportistas quando falam sobre isso. Lando tem sido um embaixador ao falar abertamente que por vezes não há problema em não estar bem e que não se trata necessariamente dele, mas do tema”.

“Depois ouvimos o que Helmut disse, e é como se destruíssemos num comentário o trabalho de 20 anos. O Max foi abordado por dizer palavrões. Para mim, isto é muito mais grave em termos do que um membro da comunidade da F1 disse do que um palavrão no sítio errado”.

“Tendo trabalhado com grandes pilotos, posso dizer que cada piloto era muito, muito diferente, mas todos incrivelmente excecionais. Soberbos do ponto de vista da condução, mas muito diferentes do ponto de vista emocional, da visão da vida, da forma como utilizavam o seu tempo livre, da forma como eram agressivos no carro. Muito diferentes”.

“Por exemplo, já disse algumas vezes que o Michael parecia ser muito autoconfiante, mas, na verdade a sua confiança vinha do trabalho com a equipa. Tal como ele próprio, por vezes não estava muito confiante. A confiança vinha da ética de trabalho, do trabalho que se coloca naquilo que se está a fazer, portanto, sabe-se que se está a fazer um bom trabalho, vê-se o resultado e ganha-se confiança – e estamos a falar de Michael Schumacher, certo?”