F1, Andrea Stella antecipa corrida muito equilibrada

Andrea Stella, diretor de equipa da McLaren, expressou otimismo após a qualificação para o Grande Prémio de Itália, onde Lando Norris e Oscar Piastri garantiram a segunda e terceira posições, respetivamente. A qualificação em Monza foi caracterizada pela extrema proximidade dos tempos e pela importância estratégica dos slipstreams.

“Foi uma sessão muito renhida”, começou por dizer Andrea Stella, Chefe de Equipa da McLaren. “Os 20 carros estavam todos próximos, o que significa que poderíamos ter variabilidade dependendo da qualidade das voltas, dependendo de alguns ‘tows’ (ndr, ‘reboque’ por cone de aspiração) que poderiam fazer uma grande diferença.”

O diretor de equipa destacou ainda um momento de tensão para Lando Norris na Q2, que “perdeu o primeiro conjunto [de pneus] na Q2, por isso precisou de garantir uma boa volta na segunda tentativa para poder passar á Q3”.

Apesar dos desafios, Stella elogiou o desempenho dos seus pilotos. “Foi uma sessão muito interessante, mas tanto o Lando como o Oscar fizeram um bom trabalho para encontrar tempo na Q3”, afirmou. “Uma sessão positiva no geral e uma boa posição para a corrida de amanhã.”

Stella reconheceu ainda a superioridade de Max Verstappen na qualificação. “Para ser justo com o Max, ele mostrou ao longo da qualificação que tinha aquele um décimo a mais do que nós. Ele tem sido mais rápido durante todo o fim de semana, por isso, parabéns à Red Bull e ao Max, foi bem executado por eles”, disse, mas sem perder o foco na corrida. “Mas amanhã estamos numa boa posição e certamente não nos esqueceremos da Ferrari logo atrás de nós e do Russell também. Será uma corrida muito interessante.”

Por tudo isto a corrida deverá ser de grande competitividade: “O ritmo de corrida será muito, muito equilibrado. Não esperamos que a degradação seja muito alta, por isso não se relacionará apenas com a degradação e o ritmo, mas algumas variáveis serão importantes amanhã”, concluiu Stella, antevendo um Grande Prémio emocionante.