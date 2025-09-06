F1, Andrea Stella antecipa corrida muito equilibrada
Andrea Stella, diretor de equipa da McLaren, expressou otimismo após a qualificação para o Grande Prémio de Itália, onde Lando Norris e Oscar Piastri garantiram a segunda e terceira posições, respetivamente. A qualificação em Monza foi caracterizada pela extrema proximidade dos tempos e pela importância estratégica dos slipstreams.
“Foi uma sessão muito renhida”, começou por dizer Andrea Stella, Chefe de Equipa da McLaren. “Os 20 carros estavam todos próximos, o que significa que poderíamos ter variabilidade dependendo da qualidade das voltas, dependendo de alguns ‘tows’ (ndr, ‘reboque’ por cone de aspiração) que poderiam fazer uma grande diferença.”
O diretor de equipa destacou ainda um momento de tensão para Lando Norris na Q2, que “perdeu o primeiro conjunto [de pneus] na Q2, por isso precisou de garantir uma boa volta na segunda tentativa para poder passar á Q3”.
Apesar dos desafios, Stella elogiou o desempenho dos seus pilotos. “Foi uma sessão muito interessante, mas tanto o Lando como o Oscar fizeram um bom trabalho para encontrar tempo na Q3”, afirmou. “Uma sessão positiva no geral e uma boa posição para a corrida de amanhã.”
Stella reconheceu ainda a superioridade de Max Verstappen na qualificação. “Para ser justo com o Max, ele mostrou ao longo da qualificação que tinha aquele um décimo a mais do que nós. Ele tem sido mais rápido durante todo o fim de semana, por isso, parabéns à Red Bull e ao Max, foi bem executado por eles”, disse, mas sem perder o foco na corrida. “Mas amanhã estamos numa boa posição e certamente não nos esqueceremos da Ferrari logo atrás de nós e do Russell também. Será uma corrida muito interessante.”
Por tudo isto a corrida deverá ser de grande competitividade: “O ritmo de corrida será muito, muito equilibrado. Não esperamos que a degradação seja muito alta, por isso não se relacionará apenas com a degradação e o ritmo, mas algumas variáveis serão importantes amanhã”, concluiu Stella, antevendo um Grande Prémio emocionante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI