F1: Andrea Stella admite que McLaren ainda está longe do 4º lugar | AutoSport

O arranque da nova época pode ser novamente penoso para a McLaren pelo que se pode depreender das palavras dos dois principais responsáveis da equipa. Zak Brown disse no final do primeiro dia que a equipa tinha de mostrar mais ritmo, e apontou para uma melhor performance do carro com o desenvolvimento durante a época, algo que ainda não se viu no segundo dia dos testes de pré-temporada. Também o chefe de equipa, Andrea Stella explicou que a McLaren está longe do objetivo de ser uma das quatro equipas da frente, o objetivo para esta época.

Com base no desempenho nos dois primeiros dias de testes, Stella explicou que “penso que vamos ver que o meio do pelotão será muito compacto. Isto significa que se não se fizer um trabalho suficientemente bom, mesmo na configuração e maximização do que se tem, poderemos ter dificuldades em passar do Q1, mas ao mesmo tempo dentro do Q3. Quando falo de competitividade neste momento, diria que o nosso objetivo ao longo da época é estar com o carro entres os quatro primeiros. Neste momento, eu diria que não estamos necessariamente ao alcance deste objetivo”.

Durante o segmento da manhã, Oscar Piastri perdeu tempo em pista com a equipa a resolver definitivamente um pequeno problema na asa dianteira do MCL60.