F1: Andrea Stella admite avanço da Mercedes, mas confia nos upgrades da McLaren

Andrea Stella confirmou que a McLaren concluiu em Montreal a introdução do seu primeiro grande pacote de atualizações da temporada, que incluiu uma nova asa dianteira e modificações na carroçaria. Apesar do esforço de desenvolvimento, o Diretor de Equipa da escuderia de Woking reconheceu a sólida liderança e a superioridade técnica da Mercedes no campeonato. Confrontado com a agitação precoce do mercado de transferências — a chamada silly season —, o dirigente italiano desvalorizou os rumores que o apontavam à Ferrari e os que ligavam Oscar Piastri à Red Bull, assegurando o foco total na estabilidade da equipa e na integração de quadros de topo, como o recém-contratado Gianpiero Lambiase.

Têm sido umas corridas movimentadas para a McLaren em termos de atualizações. Que feedback recebeste dos pilotos após o TL1?

Andrea Stella: Sim, é bom estar ocupado porque significa que temos peças novas que estamos a trazer para a pista para tentar tornar o carro mais rápido. A primeira grande ronda de atualizações já estava planeada para ser introduzida em Miami, e aqui no Canadá temos mais algumas coisas, como uma asa dianteira e a carroçaria, o que conclui esta primeira fase. Estamos felizes com o que vimos em Miami em termos dos dados que medimos e também do impacto que isso teve na nossa competitividade. Foi uma atualização significativa, por isso há ainda mais trabalho a fazer em termos de revisão, mas até agora estamos satisfeitos.

Devo dizer que, quando olhei para o documento de submissões técnicas esta manhã, deu para ver o quanto cada equipa está a pressionar. Uma lista longa mais uma vez, após um grande número de atualizações, praticamente para todas as equipas, mesmo aqui no Canadá.

E penso que serão necessárias algumas corridas para compreender até que ponto isto está a afetar a hierarquia.

Se olhar para a McLaren, o Canadá tem sido uma pista complicada no passado, por isso veremos como nos saímos aqui, mas para percebermos a nossa competitividade, acho que teremos de analisar um conjunto de corridas e não apenas o Canadá.

Estão a 86 pontos da Mercedes neste momento. Como vês o resto da temporada e o Campeonato do Mundo?

AS: Em primeiro lugar, vejo a temporada como sendo muito longa. Realizámos apenas quatro eventos. Faltam pelo menos 18. Será sempre uma batalha de desenvolvimento. Foi o que toda a gente disse antes de avançarmos para esta temporada de 2026. Penso que, até agora, e esse também foi o caso em Miami, a Mercedes está numa liderança sólida.

Aqui trouxeram mais algumas atualizações, por isso veremos como funciona. Com base no TL1, parece estar a funcionar bem. Penso que em Miami, mesmo quando eles não estavam na liderança, como na Qualificação Sprint ou na Sprint, isso teve mais a ver com uma subotimização deles do que propriamente com a falta de potencial.

Ou se olharmos para a Sprint ou para a corrida, vemos o impacto das partidas, por exemplo.

Mas penso que não há dúvidas de que eles têm um carro mais rápido do que todos os outros. E atrás da Mercedes, acho bastante interessante ver quão competitivo está o pelotão. Penso que é bom para a Fórmula 1 ver a McLaren, a Ferrari, a Red Bull, toda a gente muito próxima. Obviamente, nós gostaríamos de tentar encontrar mais desempenho e ver se conseguimos lançar o desafio à Mercedes.

Agora, fora de pista, a silly season começou cedo este ano, e a McLaren parece estar mesmo no centro das atenções. Desde a última vez que estiveste nesta conferência de imprensa, anunciaram o GP Lambiase, mas também surgiram rumores sobre a tua ida para a Ferrari e do Oscar Piastri para a Red Bull. Qual é a tua reação a todas estas histórias?

AS: Bem, acho que a reação está na própria pergunta. Mencionaste a silly season, e penso que já estamos totalmente inseridos nela. Quando pensamos no Oscar, não podíamos estar mais felizes. Penso que estamos a ver o melhor Oscar dentro do habitáculo e também um Oscar feliz, na sua melhor versão fora do carro.

Há uma excelente dinâmica e relação com o Lando, e creio que a equipa está na sua forma mais forte desde que sou Diretor de Equipa. Portanto, a direção para a máxima estabilidade na McLaren é perfeitamente clara.

No que me diz respeito, estou totalmente comprometido com a McLaren. Uma das coisas que mais me orgulha na minha experiência como Diretor de Equipa é termos conseguido encher a vitrina do MTC com troféus, o que significou que tivemos de criar uma nova área na vitrina.

E para mim a missão é muito clara: precisamos de preencher essa nova área da vitrina nos anos que aí vêm na McLaren. E o GP? É muito simples. Na McLaren, queremos contratar as melhores pessoas da Fórmula 1, a melhor experiência, os melhores líderes. E o facto de o GP ter decidido juntar-se à McLaren, para mim, demonstra apenas a credibilidade da nossa equipa. Portanto, silly season à parte, o que é importante para nós é a estabilidade e que os melhores talentos da Fórmula 1 queiram juntar-se à McLaren.

Gostaria apenas de saber se o Andrea e o Laurent conseguem clarificar um pouco mais a questão do GP. Laurent, em Miami disseste que ele ia para a McLaren como Diretor de Equipa. Andrea, ele é um potencial sucessor teu no futuro? Poderias passar para um cargo executivo diferente dentro da equipa e o GP assumir a liderança? E Laurent, manténs as declarações que fizeste em Miami?

AS: O que eu disse antes é que, para nós na McLaren, é importante contratar os melhores talentos da Fórmula 1 porque o Zak e eu queremos construir a equipa mais forte, não apenas no presente, mas olhando também para o que foram as referências de equipas fortes no passado.

Fiz parte da equipa da Ferrari no início dos anos 2000 e sei que nível de senioridade, experiência e liderança é necessário para se ser bem-sucedido no presente e no futuro. E contratar o GP faz parte dessa visão, que é uma visão de criar uma liderança adicional que se possa integrar com a liderança atual e criar uma equipa cada vez mais forte na McLaren. Por isso, quis muito que o GP se juntasse à McLaren.

Pessoalmente, estou muito sobrecarregado nas minhas funções como Diretor de Equipa e preciso de um grupo forte de líderes a trabalhar comigo. Portanto, acho que o plano é muito claro. Qualquer outra especulação remete-nos de volta para a silly season.

Podes dar-nos a tua opinião sobre o Piers Thynne? Ele tem sido uma espécie de herói incompreendido na equipa ao longo de 18 anos. Se nos pudesses falar um pouco sobre a contribuição que ele deu, e se haverá uma substituição direta para ele, ou se, de certa forma, essa função já não é necessária por ele ter feito o trabalho nos últimos anos?

AS: Bem, o Piers foi certamente um contribuinte importante para o sucesso que alcançámos na McLaren. É um elemento de longa data na equipa da McLaren. Começou em 2008, por isso fez parte de várias fases. Tem sido uma pessoa próxima de mim pessoalmente e, também no seu papel de Diretor de Operações (Chief Operating Officer), foi bastante fundamental para o desenvolvimento da equipa. Portanto, é para mim a oportunidade de desejar ao Piers as maiores felicidades na sua nova experiência, na sua nova aventura na Williams. Tenho a certeza de que ele será um elemento muito importante lá. No que diz respeito à organização da McLaren, na realidade a estrutura já tinha avançado, porque o Piers já estava noutra função que não a de Diretor de Operações há alguns meses. Como tal, isto não tem qualquer impacto na forma como avançámos e evoluímos enquanto organização.

FOTO MPSA Agency